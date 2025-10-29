Roma, Massara: “Ferguson? Siamo fiduciosi. Cercheremo di capire dove intervenire sul mercato”

Le parole del direttore sportivo giallorosso nel prepartita del match contro il Parma, valido per la nona giornata di A.



La Roma torna in campo per la sfida casalinga contro il Parma di Carlos Cuesta ed è chiamata a riprendersi i tre punti anche all’Olimpico. dove nelle ultime tre uscite tra campionato ed Europa League ha incassato tre sconfitte.

Nonostante ciò, però, i giallorossi vivono un bel momento e in caso di vittoria raggiungerebbero il Napoli in testa alla classifica. Prima dell’inizio del match, per commentare le ultime settimane e tanto altro, è intervenuto il direttore sportivo della Roma.

Massara ha parlato di Ferguson: “È un ragazzo giovane, tempo di adattamento gli va concesso. Ha avuto difficoltà fisiche, siamo fiduciosi che potrà dare il suo contributo“. Mentre su Wesley il ds giallorosso ha dichiarato: “Sapevamo della sua duttilità. Anche lui ha bisogno di tempi di adattamento. Sta crescendo e le sue prestazioni sono confortanti“.

Sul rapporto con Gasperini e Ranieri, il ds ha dichiarato: “Sono due grandi personaggi che hanno scritto pagine di storia indimenticabili, c’è grande rispetto reciproco. Siamo molto contenti di questa collaborazione“.

Massara: “Difficile un grande acquisto a gennaio”

Il ds della Roma si è già proiettato al mercato di gennaio: “Difficile un grande acquisto perché i giocatori che stanno facendo la differenza hanno costi ancora più elevati, dobbiamo confrontarci con le restrizioni del Fair Play Finanziario. Da qui a gennaio ci sono tante partite, cercheremo di capire se e dove intervenire“.

Sul rapporto con la proprietà, Massara ha dichiarato: “Estremamente vicina, sono coinvolti e ci tengono. Questa strada intrapresa strada diversa, si è puntato su un allenatore per costruire un progetto su giocatori meno affermati ma giovani e di potenziale talento. Devo dire che c’è voglia di costruire qualcosa di importante“.