Le parole del direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, prima della gara di campionato contro il Bologna

La Roma comincia ufficialmente la sua stagione con il primo impegno in Serie A. All’Olimpico arriva il Bologna di Vincenzo Italiano.

Per l’allenatore giallorosso Gasperini è l’esordio nello stadio di casa, inoltre festeggia le 600 panchine nel massimo campionato.

Prima della partita, il direttore sportivo della Roma Frederic Massara ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando il mercato dei giallorossi e gli obiettivi per la stagione.

Di seguito le sue dichiarazioni complete.

Roma, Massara: “Stiamo cercando opportunità per Pellegrini”

Il ds giallorosso ha cominciato parlando dei tifosi: “Il pubblico reagisce abbracciando la squadra e spingendola verso nuovi obiettivi“.

Per poi parlare del mercato e dei vincoli del fai play finanziario: “I vincoli del fair play esistono per tutte le squadre e bisogna cercare un equilibrio finanziario. La Roma ha sempre voluto rinforzarsi e l’ha fatto in questi anni investendo molto. Dopodiché ci sono delle questioni come quella di Lorenzo (Pellegrini, ndr). Appena sono arrivato ho condiviso con lui e il suo agente il fatto che non avremmo prolungato il contratto ed è una decisione che abbiamo condiviso. Per non voler perdere il calciatore libero e per la stessa volontà di Lorenzo stiamo verificando se ci saranno delle opportunità per lui“.

Massara: “Sancho? È forte, ma non ci sono le condizioni per portare avanti la trattativa”

Sempre sul mercato, Massara ha parlato anche della situazione Sancho, chiudendo la porta a un suo arrivo: “È un calciatore forte accostato a tutte le squadre forti italiane. Non mi pare ci siano le condizioni e motivazioni per portare avanti la trattativa. Sappiamo di dover completare l’organico e lo faremo in linea con il nostro progetto. Gasperini ha fatto cose straordinarie e speriamo che possa fare lo stesso a Roma anche con una squadra prevalentemente giovane“.

Infine, ha parlato del rapporto con gli agenti dei giocatori: “Oggi gli agenti sono degli attori protagonisti del mercato. È difficile cambiare queste dinamiche, hanno acquisto un peso specifico enorme e a volte indirizzano delle trattative portandole a esito positivo o negativo. Bisogna gestirle sapendo che le priorità della squadra sono fondamentali“.