Roma, Massara: “Gasperini sta facendo un lavoro grandioso, a gennaio guarderemo eventuali occasioni”

Le parole di Frederic Massara nel pre partita di Roma-Napoli, match valevole per la 13ª giornata di Serie A

Dopo 4 vittorie consecutive tra campionato ed Europa League, arriva un match molto importante per la Roma di Gian Piero Gasperini.

Infatti questa sera, domenica 30 novembre, i giallorossi sfideranno il Napoli di Antonio Conte allo stadio Olimpico di Roma.

Le due squadre sono separate da due punti e inseguono da vicino Milan e Inter, prime e seconde dopo i successi su Lazio e Pisa.

Eco dunque le parole di Massara nel pre partita del match.

Roma, le parole di Massara

Massara ha esordito parlando di Allegri, suo ex compagno al Pescara: “C’è un’amicizia di lunga data. Non c’è nessuna sfida a distanza, il campionato è appena iniziato e c’è molto equilibrio. Questa partita è un’occasione per vedere a che punto siamo del nostro cammino”.

Il ds giallorosso ha poi aggiunto: “Il lavoro di Gasperini è grandioso e anche se siamo all’inizio si vede la sua impronta. Va dato merito anche a un gruppo che dall’anno scorso continua a far bene. Se ci saranno delle opportunità per migliorare questa squadra già forte, saremo attenti”. Su un possibile innesto offensivo ha ammesso: “C’è Pellegrini che sta facendo benissimo in quel ruolo, sta dando una grande mano alla squadra con gol e un contributo efficace”.