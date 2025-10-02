Roma, Massara (IMAGO)

Le parole di Frederic Massara a pochi minuti dalla sfida tra Roma e Lille, valida per la 2ª giornata della League Phase di Europa League

Tre vittorie consecutive, e tanta voglia di non fermarsi. La Roma scende di nuovo in campo dopo il successo contro il Verona, ospitando il Lille per la seconda giornata della League Phase di Europa League. I giallorossi, che nella gara d’esordio hanno avuto la meglio sul Nizza per 1-2, puntano a vincere anche oggi per rimanere a punteggio pieno.

A confermarlo è stato anche il direttore sportivo Frederic Massara, che ne ha parlato durante l’intervista rilasciata pochi minuti prima del calcio d’inizio ai microfoni di Sky Sport.

Il dirigente giallorosso ha innanzitutto dichiarato: “Ci sono diverse soluzioni a disposizione del mister, lui valuta chi far giocare. Stiamo attraversando un periodo intenso, giusto far ruotare l’organico”.

Capitolo Paulo Dybala, il direttore sportivo della Roma ha parlato del recupero dell’argentino e della sua situazione contrattuale: “Sta recuperando bene, ci auguriamo che possa essere disponibile per domenica. Lui non è l’unico giocatore in scadenza, in questo momento il tema rinnovi non è ancora stato affrontato. Ci concentriamo su queste partite e poi vediamo”.

Roma, le parole di Massara

Poi, sulla partita: “Il Lille è una squadra forte, da anni ormai ai vertici del calcio francese e che offre qualità. Dovremo fare molta attenzione, è una squadra molto abituata a questo tipo di competizione”.

E infine, Massara ha commentato l’andamento della squadra: “Siamo contenti di come sta andando questo percorso, sappiamo che ha bisogno di tempo. Stiamo conservando una solidità difensiva che ha contraddistinto la Roma l’anno scorso, ci auguriamo di ritrovare una maggiore prolificità ma sicuramente i rientri di Dybala e Bailey potranno dare soluzioni in più al mister”.