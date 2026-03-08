Questo sito contribuisce all'audience di

Roma, Massara: “L’infortunio di Dybala non incide sul suo futuro. Venturino? Siamo molto soddisfatti”

Redazione 8 Marzo 2026
Massara, Roma (IMAGO)
Massara, Roma (IMAGO)

Le dichiarazioni del direttore sportivo giallorosso Frederic Massara nel prepartita di Genoa-Roma

Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, è intervenuto a Sky per presentare il match tra Genoa e Roma, in programma a partire dalle 18:00 di domenica 8 marzo 2026 a “Marassi”.

Diversi i temi affrontati, a partire da Venturino lanciato titolare da Gasperini, fino al futuro di Dybala e le possibilità di qualificazione alla Champions League.

Venturino ha subito avuto un impatto molto positivo: è entrato con grande intraprendenza e vivacità ogni volta che il mister lo sta chiamando in causa, siamo molto soddisfatti di quello che sta facendo“, ha esordito il ds.

E ancora, concentrandosi poi sul reparto offensivo segnato da infortuni. “Recuperiamo El Sharaawy, che è un’ottima notizia. Abbiamo Robinio Vaz che è un 2007 che si sta ambientando e contiamo che possa dare una mano anche lui, così come Venturino e Zaragoza“. Di seguito riportiamo tutte le dichiarazioni di Massara ai microfoni.

Roma, Massara: “Dybala? Parleremo di futuro a tempo debito”

Il direttore sportivo giallorosso ha proseguito parlando di Dybala e dell’infortunio che ha richiesto un’operazione in artroscopia meniscale. “L’infortunio di Dybala non incide, non abbiamo parlato del contratto di Paulo prima e non credo che sia corretto farlo adesso che è infortunato. Questo non impatta sulle nostre strategie, speriamo solo che possa tornare presto a darci una mano, poi vedremo“.

Il trequartista della Roma, Paulo Dybala (IMAGO)
Il trequartista della Roma, Paulo Dybala (IMAGO)

Infine, sempre su Dybala. “Francamente non mi sento di entrare nelle questioni mediche e cliniche, perché sono decisioni di specialisti. È sempre bene tentare soluzioni conservative con la salute dei giocatori, che è la priorità, sempre al centro. La cosa buona è che sembra risolto questo problema e che presto lo riavremo con noi“.

 

 