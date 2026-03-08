Le dichiarazioni del direttore sportivo giallorosso Frederic Massara nel prepartita di Genoa-Roma

Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, è intervenuto a Sky per presentare il match tra Genoa e Roma, in programma a partire dalle 18:00 di domenica 8 marzo 2026 a “Marassi”.

Diversi i temi affrontati, a partire da Venturino lanciato titolare da Gasperini, fino al futuro di Dybala e le possibilità di qualificazione alla Champions League.

“Venturino ha subito avuto un impatto molto positivo: è entrato con grande intraprendenza e vivacità ogni volta che il mister lo sta chiamando in causa, siamo molto soddisfatti di quello che sta facendo“, ha esordito il ds.

E ancora, concentrandosi poi sul reparto offensivo segnato da infortuni. “Recuperiamo El Sharaawy, che è un’ottima notizia. Abbiamo Robinio Vaz che è un 2007 che si sta ambientando e contiamo che possa dare una mano anche lui, così come Venturino e Zaragoza“. Di seguito riportiamo tutte le dichiarazioni di Massara ai microfoni.

Roma, Massara: “Dybala? Parleremo di futuro a tempo debito”

Il direttore sportivo giallorosso ha proseguito parlando di Dybala e dell’infortunio che ha richiesto un’operazione in artroscopia meniscale. “L’infortunio di Dybala non incide, non abbiamo parlato del contratto di Paulo prima e non credo che sia corretto farlo adesso che è infortunato. Questo non impatta sulle nostre strategie, speriamo solo che possa tornare presto a darci una mano, poi vedremo“.

Infine, sempre su Dybala. “Francamente non mi sento di entrare nelle questioni mediche e cliniche, perché sono decisioni di specialisti. È sempre bene tentare soluzioni conservative con la salute dei giocatori, che è la priorità, sempre al centro. La cosa buona è che sembra risolto questo problema e che presto lo riavremo con noi“.