L’intervista di Frederic Massara a pochi minuti da Roma-Cagliari, match valido per la 24esima giornata di Serie A

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Cagliari, monday night della 24esima giornata di Serie A.

A pochi minuti dal match, Frederic Massara, direttore sportivo dei giallorossi, ha parlato ai microfoni di SkySport.

Il dirigente ha iniziato parlando dell’operazione Zaragoza: “È stata un’opportunità che si è presentata alla fine del mercato, è un giocatore forte con delle caratteristiche molto specifiche, che forse mancavano nel nostro reparto offensivo. La società si è fatta trovare pronta e siamo molto contenti di averlo con noi“.

Ha poi continuato parlando dei giocatori in scadenza: “Questo è il momento delle riflessioni definitive, noi abbiamo sempre trattenuto un rapporto con gli agenti dei giocatori. Ora bisognerà capire se ci sono delle basi per una possibile intesa. Comunque questi calciatori non sono mai mancati nell’attaccamento e nella professionalità, tengono moltissimo alla Roma“.

“Totti è la storia di questo club”

Massara ha poi parlato del proprio rapporto con Gasperini: “Ci concentriamo sulle partite, siamo tutti molto protesi a cercare di fare il meglio per questa squadra e stiamo facendo tutto in una sintonia molto importante”.

E per concludere, sull’ipotesi del ritorno di Totti in società: “Francesco è la storia di questo club, lui e la famiglia Friedkin intrattengono un eccellente rapporto e queste valutazioni spettano alla proprietà. Certamente sapranno se e quando sarà opportuno partire insieme”.