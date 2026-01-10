Il direttore sportivo della Roma Frederic Massara ha parlato del mercato a margine della sfida contro il Sassuolo. Ecco le sue parole

A pochi minuti dall’inizio della sfida contro il Sassuolo, il ds ha fatto il punto sulla trattativa per Giacomo Raspadori: “È una trattativa che esiste, penso sia in via di definizione in tempi rapidi. Lo scenario potrebbe essere più chiaro già domani”

In occasione della partita odierna, la proprietà Friedkin siederà sulle tribune dell’Olimpico. Massara ha dichiarato: “È sempre bello quando la proprietà è presente a Roma. Abbiamo un confronto quotidiano, siamo uniti e vogliamo tutti far crescere la società. Siamo tutti allineati su questo senso. Gasperini? Anche con lui c’è un confronto costante protesa a fare il bene della squadra”.

Massara ha parlato anche di Robino Vaz: “È un grande talento ma in questo momento mi sembra abbastanza improbabile. Non credo che l’Om voglia privarsene e ci sarebbe comunque molta concorrenza”.

“Zirkzee? Lo United ha chiuso il discorso. Speriamo di continua a vedere Ferguson nel corso della stagione”

Massara ha ridotto al minimo le possibilità di arrivo alla Roma di Joshua Zirkzee: “In questo momento il Manchester United ha chiuso ogni discorso sul mercato. L’arrivo di Zirkzee mi sembra molto improbabile”.

Infine un commento su Evan Ferguson: “La sua crescita è costante, ci sta dando un grande contributo. Speriamo di vederlo ancora qui nel corso della stagione”.