Koné e N’Dicka

Niente passi avanti nella trattativa tra Roma e Marsiglia per Ndicka e Koné

Sebbene nelle ultime ore Roma e Marsiglia siano state in contatto per uno scambio che coinvolgerebbe Ndicka e Ismael Kone, la trattativa è ora in stand-by.

Non ci sono stati passi avanti nelle ultime ore, a causa della grande differenza sulle valutazioni dei due calciatori.

Situazione in evoluzione, ma è difficile che la trattativa possa andare in porto.