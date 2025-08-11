Roma, Marash Kumbulla può tornare in Spagna: la situazione

Kumbulla potrebbe tornare in Spagna

Il difensore di proprietà della Roma Marash Kumbulla potrebbe lasciare l’Italia ancora una volta.

Dopo la passata stagione dove è stato in prestito all’Espanyol proprio dal club giallorosso, per il calciatore classe 2000 potrebbe presentarsi ancora la possibilità di un ritorno in Spagna.

Su di lui c’è infatti l’interesse di diversi club, tra cui proprio l’Espanyol. Il calciatore ha trovato diverso spazio nel corso della sua avventura tra i Periquitos, e ha manifestato la volontà di tornare in Spagna dando priorità e apertura a un ritorno in Liga.