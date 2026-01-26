Roma, lesione muscolare di secondo grado alla coscia destra per Koné: stop di almeno un mese
Gasperini perde il centrocampista francese per almeno un mese: l’esito degli esami dopo l’infortunio rimediato contro il Milan.
La Roma perde Manu Koné. Al 58′ del match contro il Milan il francese aveva accusato un fastidio, tanto da essere sostituito da Pisilli un minuto più tardi.
Gli esami strumentali, effettuati nella giornata odierna, hanno evidenziato una lesione muscolare di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra.
Brutte notizie, quindi, per Gian Piero Gasperini che dovrà fare a meno del nazionale francese per almeno un mese. Assenza che si aggiunge a quelle, già note, di Hermoso e Dovbyk.
Manu Koné non ci sarà sicuramente nelle prossime 5 partite tra campionato ed Europa League, competizione nella quale la Roma tornerà in campo proprio questa settimana contro il Panathinaikos.