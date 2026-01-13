Roma, migliorata l’offerta per Malen: si cerca il sorpasso definitivo sull’Atletico Madrid

Roma, migliorata l’offerta all’Aston Villa per Donyell Malen: 2 milioni per il prestito più obbligo di riscatto a 25, in caso di piazzamento europeo.

La Roma accelera per Donyell Malen: nelle ultime ore infatti, il club giallorosso ha presentato un’offerta migliorativa all’Aston Villa, con l’obiettivo di chiudere l’operazione e superare la concorrenza dell’Atletico Madrid, che resta vigile sull’operazione.

La proposta in questione prevede un prestito oneroso da 2 milioni di euro, con riscatto obbligatorio fissato a 25 milioni nel caso in cui la Roma si qualifichi a una competizione europea nella prossima stagione: Champions League, Europa League o Conference. Nessuna clausola legata al numero di presenze del calciatore.

Di fatto, si tratta di un acquisto quasi definitivo: per non far scattare l’obbligo di riscatto, la Roma dovrebbe chiudere il campionato al settimo posto, uno scenario poco probabile. I contatti proseguono e l’ottimismo cresce: la Roma vuole Malen e ora ha messo sul tavolo l’offerta giusta per provare a portarlo nella Capitale.

