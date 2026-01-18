Donyell Malen ha segnato all’esordio con la Roma: dopo il gol annullato ha portato in vantaggio i suoi contro il Torino

Prima mezz’ora da protagonista assoluto per il nuovo acquisto della Roma Donyell Malen.

L’attaccante giallorosso, arrivato dall’Aston Villa ha segnato al 25′. Dopo la segnalazione del VAR, Chiffi ha però annullato la rete per fuorigioco, annunciandolo così: “A seguito di revisione, il calciatore numero 14 della Roma è in posizione di fuorigioco prima della segnatura della rete. Decisione finale: gol annullato”.

Poco male per il centravanti olandese, che appena un minuto dopo ha trovato il gol — questa volta regolare — su assist di Dybala.

In tutta la prima mezz’ora Malen e Dybala si sono cercati e trovati di continuo, creando diverse occasioni per far male al Torino.