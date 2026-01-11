Roma, contatti in corso con l’Aston Villa per il prestito di Malen

Contatti in corso tra la Roma e l’Aston Villa per portare nella Capitale Donyell Malen.

La Roma ha puntato gli occhi sull’attaccante olandese Donyell Malen. Ci sono contatti in corso con l’Aston Villa per portare nella Capitale il classe ’99 in prestito e per avere il sì del giocatore.

Negli ultimi tempi l’olandese ha faticato a trovare un posto da titolare in maniera continua, nonostante abbia giocato diverse partite in FA Cup, e dunque potrebbe decidere di lasciare la Premier League.

Per il classe ’99 sarebbe la prima esperienza in Italia dopo aver girato l’Europa tra Olanda con Ajax e PSV, Germania vestendo la maglia del Dortmund e Inghilterra con Arsenal e Aston Villa, squadra attuale.