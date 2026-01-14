Roma, Malen è arrivato in Italia | FOTO E VIDEO
Le prime immagini di Donyell Malen in Italia: l’attaccante olandese è atterrato all’aeroporto di Roma Ciampino
Donyell Malen è arrivato in Italia. L’attaccante olandese è atterrato pochi minuti fa all’aeroporto di Roma Ciampino.
Prestito di 2 milioni, con riscatto obbligatorio fissato a 25 milioni nel caso in cui la Roma si qualifichi a una competizione europea nella prossima stagione. Nessuna clausola legata al numero di presenze del calciatore.
ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO