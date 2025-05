Roma, l’ultima di Ranieri all’Olimpico: LIVE

Quella contro il Milan per Claudio Ranieri sarà l’ultima volta sulla panchina della Roma allo stadio Olimpico

21:00 – “ In questo calcio non c’è paragone con chi della Roma ha onorato stemma e nome, lode a te Mr.Ranieri “: continuano gli striscioni allo stadio Olimpico

“: continuano gli striscioni allo stadio Olimpico 20:52 – La Roma sblocca il risultato con il gol di Gianluca Mancini di testa da sviluppi di calcio d’angolo. Tutta la squadra dopo il gol è andata ad abbracciare Ranieri .

sblocca il risultato con il gol di di testa da sviluppi di calcio d’angolo. Tutta la squadra dopo il gol è andata ad abbracciare . 20:47 – Tutto lo stadio canta il nome di Ranieri e gli dedica alcuni cori , applausi e mano sul cuore dall’allenatore della Roma

, applausi e mano sul cuore dall’allenatore della 20:44 – La curva Sud si tinge di giallorosso con scritto: “Claudio Ranieri, un condottieri… un romanista vero“. Commozione ed applausi dall’allenatore giallorosso

20:35 – Cominciano gli striscioni, il primo: “ Grazie per sempre Claudio Ranieri “

“ 20:30 – Applausi e boato dei tifosi per Ranieri alla lettura delle formazioni

alla lettura delle formazioni 20:00 – Record di presenze allo stadio Olimpico con 68.100 tifosi. Battuta Roma-Feyenoord del 2023/2024

L’ultima di Ranieri all’Olimpico

L’ultima volta per Claudio Ranieri sulla panchina della Roma allo stadio Olimpico. Quella contro il Milan per l’allenatore giallorosso sarà la cinquecentesima panchina in Serie A e la penultima in carriera. Dopo aver annunciato il ritiro al termine della scorsa stagione con il Cagliari il classe 1951 ha deciso di tornare in panchina solamente per aiutare la Roma in un momento complicato. All’arrivo di Ranieri i giallorossi, infatti, si trovavano a pochi punto dalla zona retrocessione. Oggi, 18 maggio, i tifosi della Roma hanno deciso di dedicargli tanti striscioni e una coreografia.