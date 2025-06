Roma, per la difesa si seguono anche Lucumí e Beukema

La Roma guarda al Bologna per rinforzare il proprio reparto arretrato

La Roma è già al lavoro per consegnare una rosa all’altezza a Gian Piero Gasperini in vista della prossima stagione.

I giallorossi stanno cercando rinforzi in particolare in difesa, dove piace molto, proprio all’ex Atalanta, Leonardo Balerdi del Marsiglia, per cui però i costi sono alti.

Ma, oltre a lui, un altro rinforzo potrebbe arrivare dalla Serie A, nello specifico dal Bologna. I piani paralleli della società portano alla coppia centrale titolare dei rossoblù, formata da Jhon Lucumí e Sam Beukema.

La Roma proverà a chiedere uno dei due per rinforzare il proprio reparto difensivo. Più difficile l’olandese, su cui c’è anche l’interesse del Napoli.