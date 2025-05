Roma, intervento al tendine perfettamente riuscito per Pellegrini

Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini è stato sottoposto a intervento chirurgico dopo l’infortunio rimediato al tendine: le condizioni

Arrivano buone notizie dall’infermeria della Roma. Lorenzo Pellegrini, dopo l’infortunio rimediato al tendine del retto femorale della coscia destra rimediato in allenamento.

Il centrocampista è stato operato in una clinica in Finlandia e rientrerà la prossima stagione.

Intervento che, ha fatto sapere il club sui propri canali con un comunicato, è perfettamente riuscito.

Il capitano della squadra giallorossa rentrerà a Roma nei prossimi giorni, dove a Trigoria inizierà la riabilitazione.

Roma, le condizioni di Lorenzo Pellegrini

Questo il comunicato della Roma sulle condizioni di Lorenzo Pellegrini: “L’intervento chirurgico a cui si è sottoposto oggi il calciatore Lorenzo Pellegrini al tendine è perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni Lorenzo comincerà la riabilitazione a Trigoria“.

Il capitano giallorosso salterà dunque le ultime sfide del campionato 2024/2025 di Serie A. Match che vedranno gli uomini di Ranieri impegnati in casa contro il Milan e in trasferta contro il Torino in occasione dell’ultima giornata. In palio ancora punti importantissimi per un posto in Champions, con la Juventus e la Lazio, a pari punti rispettivamente al quarto e quinto posto, che distano solo una lunghezza.