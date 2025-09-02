Le scelte della Roma per la lista Uefa

Anche la Roma ha reso nota la lista dei 25 giocatori che saranno convocabili per le partite della League Phase di Europa League.

Da segnalare la presenza di Lorenzo Pellegrini, che è rimasto in giallorosso e che sarà quindi a disposizione di Gasperini in Europa.

Scelta diversa per quanto riguarda Tommaso Baldanzi, che è rimasto dopo che è saltato il suo passaggio al Verona ma che non fa parte di questa lista.

Tra gli altri esclusi ci sono i due portieri Vasquez e Zelezny.

I motivi delle esclusioni

La Roma si è trovata costretta a escludere dalla lista diversi calciatori in virtù di quelle che sono le regole dettate dalla UEFA per le sue competizioni. Infatti, 8 posti della lista sono destinati a calciatori cresciuti localmente, di cui 4 nel club e altri 4 nella federazione di appartenenza. Va letta in questo modo, quindi, la presenza di Gollini al posto di Vasquez.

Da sottolineare poi che Pisilli non fa parte della Lista A della Roma. Infatti, i calciatori nati dopo il 1° gennaio 2024 e passati dal vivaio del club per almeno due stagioni consecutive dopo i 15 anni di età (o tre con un prestito) rientrano nella Lista B.

La lista della Roma

Di seguito l’elenco dei giocatori scelti dalla Roma per la lista Europa League:

Portieri: Svilari, Gollini

Difensori: Ndicka, Mancini, Ghilardi, Celik, Hermoso, Tsimikas, Angeliño, Sangaré, Ziolkowski

Centrocampisti: Cristante, Koné, El Aynaoui, Pellegrini

Attaccanti: Bailey, El Shaarawy, Dybala, Dovbyk, Ferguson, Soulé

Lista B: De Marzi, Romano, Pisilli