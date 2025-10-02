Roma-Lille, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Roma-Lille, match valido per la seconda giornata di League Phase di Europa League.

Dopo le serate di Champions, tornano l’Europa e la Conference League. A scendere in campo allo Stadio Olimpico sono Roma e Lille, per la seconda giornata di League Phase.

I giallorossi di Gasperini arrivano alla partita dopo il convincente 2-0 del Verona, forti anche dei 3 punti conquistati in trasferta a Nizza nella prima giornata.

Gli ospiti, invece, arrivano dalla sconfitta in Ligue 1 contro il Lione, mentre anche i francesi hanno vinto la loro gara d’esordio contro il Brann.

Ora, Roma e Nizza si affrontano per la seconda giornata: ecco le formazioni ufficiali della partita.

Le formazioni ufficiali di Roma-Lille

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hermoso, N’Dicka; Wesley, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Pellegrini, Soulè; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini

A disposizione:Marcaccini, Gollini, Rensch, Angelino, Dovbyk, Koné, Mancini, Ziolkowski, Pisilli, Ghilardi, El-Shaarawy

LILLE (4-4-2): Özer; Meunier, Mandi, Mbemba, Verdonk; felix Correia, Bentaleb, Bouaddi, Sahraoui; Haraldsson, Giroud. Allenatore: Bruno Genesio

A disposizione: Bodart, Merzouk, Ngoy, Fernandez-Pardo, Broholm, Perraud, Mukau, André, Tiago Santos, Raghouber, Igamane, Goffi

Dove vedere Roma-Lille in TV e streaming

La partita tra Roma e Lille, valida per la seconda giornata di League Phase di Europa League, si giocherà allo Stadio Olimpico alle 18:45. La partita potrà essere seguita in tv su Sky Sport, mentre per lo streaming si dovrà far riferimento alla piattaforma Sky Go.