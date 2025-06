Roma, ufficiale la cessione a titolo definitivo di Le Fée al Sunderland

Ufficiale la cessione del centrocampista francese della Roma al club inglese.

Un centrocampista saluta a titolo definitivo la Roma. Si tratta di Enzo Le Fée, calciatore venticinquenne arrivato nella capitale lo scorso calciomercato estivo.

Il francese si trasferisce al Sunderland, squadra nella quale ha già giocato la seconda parte della stagione appena conclusa.

Con gli inglesi ha messo a referto una rete e tre assist, conquistando la promozione in Premier League.

Di seguito il comunicato del club giallorosso.

Il comunicato della Roma

Il comunicato del club giallorosso: “L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Enzo Le Fée al Sunderland.

Arrivato nella Capitale nell’estate del 2024, il centrocampista francese ha collezionato 10 presenze in giallorosso.

Il 10 gennaio 2025 si era trasferito al Sunderland a titolo temporaneo fino al termine della stagione, conquistando con il club inglese la promozione in Premier League battendo lo Sheffield nella finale playoff di Championship.

In bocca al lupo per questa nuova avventura in Premier, Enzo!”