Roma, l’uscita di Kone può finanziare l’arrivo di Sancho e Bailey

L’eventuale cessione di Kone regala più fondi alla Roma: trattativa in corso per Sancho e Bailey, che non sarebbero alternativi.

La Roma si prepara sui vari fronti del mercato: la possibile cessione di Kone, finito nel mirino dell’Inter, potrebbe rappresentare la chiave per sbloccare due colpi di alto profilo sugli esterni offensivi.

Sul fronte Jadon Sancho, la società giallorossa ha già fatto il primo passo ufficiale. Come riportato dalla BBC e confermato dalla redazione di Sky Sports UK, la Roma ha presentato al Manchester United un’offerta da circa 23 milioni di euro, strutturata come prestito con obbligo di riscatto “facile”, di fatto equivalente a un trasferimento definitivo.

Per quanto riguarda Leon Bailey, invece, i contatti sono altrettanto concreti ma seguono una linea diversa: il club giallorosso sta spingendo per un prestito con diritto di riscatto, soluzione che garantirebbe maggiore margine di manovra economico e un minor impatto immediato sul bilancio.

Se l’Inter dovesse affondare il colpo per Kone, i giallorossi avrebbero così la disponibilità per chiudere un doppio affare che potrebbe ridisegnare il reparto offensivo, regalando a Gasperini due armi di grande qualità in vista della nuova stagione.