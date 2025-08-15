La Roma ha deciso di tenere Koné: non ci sono le condizioni con l’Inter

La Roma ha deciso di tenere Manu Koné: non ci sono le condizioni per proseguire la trattativa con l’Inter, prezzo considerato troppo basso

Manu Koné resta alla Roma. Il club giallorosso ha infatti deciso di tenere il centrocampista, dato che non ci sono le condizioni per proseguire la trattativa con l’Inter, come riportato da Luca Marchetti di Sky Sport.

Oggi c’è stato un contatto diretto tra la due società, e le condizioni dell’operazione non avrebbero rappresentato un’opportunità di mercato per la Roma.

Il club giallorosso, infatti, considera l’offerta dell’Inter troppo bassa per privarsi di Manu Koné. I Friedkin hanno inoltre confermato a Gasperini e Massara la volontà di rinforzare la squadra senza dover cedere un giocatore importante. Proprio per questo, i giallorossi stanno insistendo su Bailey e Sancho senza condizionamenti da altre uscite.

I nerazzurri cercheranno un’opportunità di mercato, ma al momento non avvertono un’esigenza totale di acquistare per forza un altro giocatore.