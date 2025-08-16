Perché la Roma ha deciso di tenere Manu Koné?

Perché la Roma ha deciso di trattenere Manu Koné?

Il futuro di Manu Koné sarà ancora in giallorosso. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il calciatore francese di proprietà della Roma era finito nel mirino dell’Inter che era davvero intenzionata a portarlo in squadra.

I contatti tra le parti per cercare di chiudere la trattativa non hanno portato però gli effetti sperati dall’Inter. L’offerta presentata dai nerazzurri è stata infatti valutata troppo bassa dalla Roma per potersi privare del proprio giocatore.

I Friedkin inoltre hanno confermato al ds Massara e a Gasperini la volontà sì di rinforzare la rosa, ma anche quella di non cedere giocatori importanti per la Roma. Tra questi, proprio Manu Koné. Il francese infatti, arrivato in Italia dal Borussia Monchengladbach nella scorsa sessione estiva di mercato, è diventato presto una pedina fondamentale per il centrocampo dei giallorossi.

Non solo quindi dal punto di vista economico, ma anche la sicurezza e le prestazioni che Koné trasmette in campo hanno convinto la dirigenza della Roma a trattenere e voler soprattutto continuare puntare sul francese per metterlo al centro del progetto.

I numeri di Koné con la maglia della Roma

Arrivato in Italia nella passata sessione estiva di mercato dal Borussia Monchengladbach, Koné non ha impiegato troppo per lasciare il segno in Serie A. Nella scorsa stagione, il francese ha collezionato un totale di 45 presenze tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League mettendo a segno 2 gol e servendo 3 assist. Ma non è solo questo ad aver convinto i giallorossi a voler continuare a puntare su di lui.

Il francese ex Gladbach è diventato presto perno di gioco del centrocampo della Roma e soprattutto garanzia di titolarità. Nella scorsa Serie A infatti, fatta eccezione per due partite, Koné ha giocato praticamente sempre tenendo un rendimento costante e raramente sotto le aspettative. Ecco perché la Roma continuerà a puntare su di lui.