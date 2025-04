“Serve uno come lui”: Roma-Juve, Ranieri ancora decisivo

Contro la Juventus per la Roma è arrivato il quindicesimo risultato utile consecutivo in campionato: i giallorossi imbattuti dal 2 dicembre

È un altro campionato, forse anche insperato, quello che è riuscito a costruire Claudio Ranieri per la Roma dal suo subentro. L’ex Leicester è arrivato sulla panchina giallorossa lo scorso 14 novembre, con i giallorossi a ridosso della zona retrocessione, e dal 2 dicembre in campionato non ha più perso, infilando 15 risultati utili consecutivi.

A distanza di quasi 5 mesi il classe 1951 è riuscito a riportare i giallorossi in zona Europa con il sogno di potersi conquistare la qualificazione in Champions League. Il quarto posto, aspettando il risultato del Bologna contro il Napoli, in questo momento dista solamente 3 punti.

Weekend dopo weekend la Roma di Ranieri si è resa protagonista di una grande rimonta, un po’ come nella gara di stasera contro la Juventus.

Lo svantaggio di Locatelli, come quello maturato nei primi mesi in campionato, il cambio decisivo Shomurodov-Hummels, come l’arrivo di Ranieri, e il pareggio pochi minuti dopo, come l’ottima risalita di questa Roma. Un 1-1 che fa aprire con fiducia il ciclo di big match di questo ultimo mese per i giallorossi e lascia ottimismo in vista del derby in programma per domenica prossima contro la Lazio.

Roma, Shomurodov l’immagine dei calciatori migliorati da Ranieri

Sono tanti i giocatori che Ranieri è riuscito a mettere di nuovo al centro del progetto e a cui ha ridato entusiasmo dal suo arrivo. La copertina di questo processo non può che essere Shomurodov. L’uzbeko, infatti, nel mercato di gennaio doveva lasciare la capitale andando al Venezia.

Dopo il gol segnato contro l’Empoli, però, Ranieri aveva chiarito che il 14 non sarebbe partito. Da quel momento Shomurodov si è rivelato una pedina fondamentale della nuova Roma, segnando tutti gol importanti: contro Juventus e Monza in campionato e contro Eintracht Francoforte e Athletic in Europa League.

L’ansia di trovare “uno come Ranieri”

Ranieri lo aveva annunciato fin dal primo giorno che la sua avventura sulla panchina giallorossa sarebbe durata soltanto fino a fine stagione. A Roma, però, non tutti sembrano volergli credere, e in tantissimi hanno sperato in questi mesi in una sua permanenza.

Con la certezza, però, che sulla panchina della Roma il prossimo anno ci sarà un altro allenatore, l’augurio che si fanno i tifosi è di trovare, come ha detto anche Ghisolfi nel pre gara, “uno come lui“.