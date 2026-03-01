Roma-Juventus è rabbia e gioia: le emozioni dell’Olimpico

Finisce 3-3 il big match per la Champions League tra la Roma di Gian Piero Gasperini e la Juventus di Luciano Spalletti

La Juve sotto il settore ospiti tra gli applausi dei tifosi, Mancini che scaglia con rabbia la sua mascherina protettiva verso il terreno di gioco: queste sono le due immagini che raccontano perfettamente gli stati d’animo di Juventus e Roma alla fine del big match per la Champions League.

Prima del fischio d’inizio i giallorossi speravano di ampliare il vantaggio sugli uomini di Spalletti portandosi a +7. I bianconeri, invece, speravano di arrivare a un solo punto dal quarto posto.

Prima del fischio d’inizio il pareggio sembrava un risultato che poteva accontentare più gli uomini di Gasperini visto il vantaggio in classifica. Il 3-1 fino al 78′, però, ha capovolto completamente la situazione lasciando alla Roma più rammarico per questo pari.

Il 3-3 segnato da Gatti al 93′ lascia alla Juventus la gioia di essere riuscita a riacciuffare la gara alla fine, alla Roma l’amarezza di non aver vinto il secondo big match consecutivo in cui era in vantaggio.

Gasperini e Spalletti: le emozioni dei due allenatori dopo Roma-Juventus

“Voglio essere chiaro: ‘ci dispiace non aver vinto però animo!‘”: così Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Juventus. L’allenatore giallorosso ha ammesso il rammarico ma anche subito chiarito che: “Non si può andare in depressione per un gol preso alla fine. Prima della partita un pareggio era un buon risultato“.

Spalletti, invece, appare subito sorridente e soddisfatto della reazione della sua squadra dopo un 3-1 che: “Avrebbe stroncato qualsiasi testa sana“. L’allenatore bianconero ha aggiunto che: “Ho una squadra molto vicina a far divertire e a portare a casa risultati“.

Gli stati d’animo di Roma e Juventus e la corsa Champions League

Alla fine del big match Champions League, che doveva essere un importante spartiacque della stagione, il distacco tra gli uomini di Gasperini e quelli di Spalletti resta invariato. Da un lato la Roma resta al quarto posto ma esce con il rammarico e la rabbia di non aver portato a casa la gara nonostante il doppio vantaggio. Il lancio della mascherina di Mancini e Koné con la maglia sul viso: le due foto che raccontano le emozioni dei giallorossi.

Dall’altro lato la Juventus resta a 4 punti dal quarto posto ma esce dal campo con la soddisfazione per il pareggio raggiunto. Una gioia condivisa anche con i tifosi bianconeri presenti all’Olimpico che hanno applaudito e incitato la proprio squadra dopo il triplice fischio.