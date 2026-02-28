Roma, la probabile formazione contro la Juventus

Le possibili scelte di Gian Piero Gasperini in vista del big match di domenica contro la Juventus

Roma-Juventus sarà il big match di questa ventisettesima giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo domenica alle 20.45 presso lo “Stadio Olimpico” di Roma.

La squadra di Gasperini proverà a incrementare il vantaggio sui bianconeri che attualmente è di quattro punti. Spalletti e i suoi, al contrario, proveranno a restare in lotta con i giallorossi.

La Roma potrà contare anche su Paulo Dybala: l’argentino è tornato ad allenarsi in gruppo e domenica dovrebbe partire dalla panchina. Non saranno disponibili Soule, Hermoso, Ferguson e Dovbyk.

Di seguito le possibili scelte di Gasperini sugli 11 titolari che scenderanno in campo.

La probabile formazione della Roma

Gasperini si affiderà al suo collaudato 3-4-2-1. In porta intoccabile Mile Svilar con Mancini, Ndicka e Ghilardi a sua difesa. I quattro di centrocampo, con ogni probabilità, saranno gli stessi visti contro la Cremonese: Çelik, Koné, Cristante e Wesley. Sulla trequarti ha recuperato Paulo Dybala ma va verso la panchina, si dovrebbero dunque rivedere Zaragoza e Pellegrini dal primo minuto a supporto dell’insostituibile Malen.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Çelik, Koné, Cristante, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Dove guardare la partita in Tv e streaming

Roma e Juventus scenderanno in campo domenica 1 marzo alle 20.45 presso lo “Stadio Olimpico” di Roma.

Sarà possibile seguire la partita sui canali di DAZN e in streaming sull’app DAZN.