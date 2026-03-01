Roma-Juventus è il big match della 27esima giornata di Serie A: le formazioni ufficiali

Roma e Juventus si affrontano nella 27esima giornata di Serie A.

I giallorossi di Gasperini sono reduci da 3 risultati utili consecutivi: la vittoria contro il Cagliari, il 2-2 di Napoli e il 3-0 contro la Cremonese. Attualmente ricoprono la quarta posizione con 50 punti.

Solo quattro lunghezze in meno per la formazione di Spalletti, posizionata al sesto posto a quota 46.

La partita dello Stadio Olimpico avrà un peso enorme in ottica qualificazione in Champions League. Prima dell’inizio della gara, in programma alle ore 20:45, leggiamo le formazioni ufficiali delle due squadre.

Roma-Juventus, le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Rensch; Çelik, Manu Koné, Cristante, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

A disposizione: De Marzi, Zelezny, Angelino, El Aynaoui, Tsimikas, Venturino, Dybala, Ziolowski, Arena, Vaz, Ghilardi, El Shaarawy, Zaragoza

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David.. Allenatore: Luciano Spalletti.

A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Cabal

Dove vedere Roma-Juventus in TV e in streaming

La partita tra Roma e Juventus, in programma domenica 1 marzo alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico e valida per la 27ª giornata di Serie A, sarà visibile su DAZN.