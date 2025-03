Tutte le informazioni utili per comprare i biglietti validi per la gara di campionato tra Roma e Juventus del 6 aprile 2025

Durante la 31ª giornata di Serie A, allo stadio Olimpico saranno Roma e Juventus a scendere in campo domenica 6 aprile alle 15 (orario non ancora ufficiale) per una delle gare più entusiasmanti di tutto il campionato.

All’andata finì 0-0, quando sulla panchina giallorosso siedeva ancora Daniele De Rossi mentre i bianconeri stavano trovando le prime risposte dal gioco proposto da Thiago Motta.

Il ritorno si prospetta una gara molto importante per entrambe le formazioni, ancora in gioco per raggiungere i propri obiettivi. La Roma per continuare la rincorsa a un posto in Europa mentre la Juventus per provare a mantenere il quarto posto, che vorrebbe dire qualificazione in Champions League.

Sarà una partita bella da vedere, ma come? Di seguito tutte le informazioni necessarie per i biglietti di Roma-Juventus: dai prezzi alle date di vendita.

Roma-Juventus, quando apre la vendita dei biglietti

La Roma ha fatto sapere tramite i propri canali che la vendita dei biglietti è iniziata mercoledì 5 marzo alle 12 per gli abbonati Plus, Classic Extra Serie A e As Roma Card a un prezzo dedicato. Per questi ultimi, la vendita termina alle ore 12:59 di mercoledì 12 marzo.

Alle ore 13 di mercoledì 12 marzo apre la vendita libera a tutti. Il cambio utilizzatore per gli abbonati Serie A non sarà disponibile per questa partita. Infine, dalle ore 10 di mercoledì 19 marzo sarà attivo il sistema di rivendita per gli abbonati Plus e Classic Extra.

I prezzi dei biglietti

Il costo del biglietto varia dai 45euro per le curve fino ai 139euro per la tribuna “Monte Mario” zona nord. Come detto, il prezzo dei tagliandi avrà costi agevolati per gli abbonamenti “Plus” e “Classic Extra”, con riduzioni dai 4 ai 10euro a tagliando.

Inoltre, sarà prevista un’agevolazione anche per tutti gli Under 16, con prezzo fissati nei distinti a 35euro. Questi invece i costi per la tribuna “Tevere”:

dalla nord alla top sud 92euro per gli abbonati “Plus” e “Classic Extra”;

per gli abbonati “Plus” e “Classic Extra”; dalla nord alla top sud 100euro per gli aventi “AS Roma Card”;

per gli aventi “AS Roma Card”; dalla nord alla top sud 50euro per gli Under 16.