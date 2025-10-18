Roma, Massara: “Ferguson e Dovbyk in panchina? Ci sono tante soluzioni”

Prima della partita contro l’Inter, il direttore sportivo della Roma Massara ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando il momento attuale dei giallorossi

La Roma ospita allo Stadio Olimpico l’Inter per il big match della settima giornata di Serie A.

Prima della gara, Massara ha parlato ai microfoni di Sky Sport, cominciando dall’avversaria: “L’ha preparata il mister, come al solito l’ha preparata al meglio. L’Inter gioca ad altissimi livelli da anni, sappiamo che farà una prestazione perfetta per metterci in difficoltà“.

Il direttore sportivo giallorosso ha poi continuato commentando l’attacco e il mercato di gennaio.

Di seguito le sue parole.

Roma, le parole di Massara

“Ferguson e Dovbyk è strano averli in panchina? No, Abbiamo due attaccanti forti e invidiati da tante squadre come Dybala e Soulé , ci sono tante soluzioni“.

Ha concluso parlando del mercato di gennaio: “Per quanto riguarda i margini del fair play sono molto ristretti, come lo erano d’estate lo saranno anche a gennaio. La proprietà è sempre pronta e disponibile per fare investimenti dove serve, ma mi sembra molto presto: gennaio è lontano e ci sono tante partite. Dobbiamo crescere ancora, stiamo lavorando molto per questo con un grande allenatore“.