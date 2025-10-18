Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato prima del big match contro la Roma, commentando il momento della squadra e gli obiettivi

“Alzare il livello? Siamo alla settima giornata, fase interlocutoria del campionato: l’importante è dare continuità alle prestazioni“: comincia così Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, prima della sfida contro la Roma allo stadio Olimpico.

Una gara molto importante per entrambe le squadre, separate solo da tre punti in classifica, con i giallorossi momentaneamente in vetta insieme al Napoli, che ha perso il match con il Torino.

Marotta ha parlato anche degli obiettivi in Europa e anche del bilancio della scorsa stagione, pubblicato dall’Inter nei giorni scorsi.

Di seguito le sue dichiarazioni.

Inter, le parole di Marotta

Il presidente nerazzurro ha continuato così: “Sono molto ottimista e fiducioso che possiamo fare una bella prestazione contro una squadra che non a caso è prima in classifica. Bilancio? È chiaro che abbiamo creato un modello per rispondere agli obiettivi sportivi, dobbiamo anche raggiungere la stabilità economica e finanziaria. Competere in Champions e partecipare al Mondiale per Club ci ha facilitato, lo scenario europeo offre molto di più di quello italiano, ma dobbiamo tenere conto della parte sportiva ed essere bravi a proseguire bene in campionato e in Champions League.“.

Ha poi concluso commentando gli obiettivi in Europa: “Chiaramente l’obiettivo è chiudere in utile anche l’anno prossimo, ma oggi è molto difficile prevedere il nostro percorso in Europa, credo che tutto sarà deciso all’ultima giornata. L’obiettivo è fare il massimo dal punto di vista sportivo e dal punto di vista dei ricavi“.