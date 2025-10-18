Inter, Bonny è già decisivo: l’uomo di Chivu porta l’Inter in vetta

Bonny decide la vittoria dell’Inter contro la Roma e porta i nerazzurri momentaneamente in testa alla classifica

Con una corsa in profondità e un destro a fil di palo al 6′ minuto del primo tempo: così Bonny ha deciso la vittoria dell’Inter contro la Roma all’Olimpico.

La prima rete in un big match del centravanti francese e la prima vittoria in uno scontro diretto sulla panchina nerazzurra per Chivu. I destini dei due ancora una volta collegati, come in estate quando entrambi dal Parma hanno fatto il grande salto verso l’Inter.

Nella sera in cui l’allenatore romeno non poteva fare affidamento su Thuram a rispondere presente è proprio il suo uomo “più fidato”. “Sono molto contento di averlo incrociato al momento giusto della carriera: gli devo tantissimo, se sono qua è anche merito suo“: le parole che Bonny aveva speso proprio per Chivu nel mese di agosto in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

Nella serata dell’Olimpico il classe 2003 è l’assoluto protagonista non solo per il gol ma anche per tutto il lavoro fatto per la squadra. Una prova importante testimoniata anche dalla bella stretta di mano con Chivu al momento del cambio.

L’impatto di Bonny a Milano

Bonny, arrivato in nerazzurro la scorsa estate per circa 23 milioni di euro, si è preso fin da subito l’Inter. Basti pensare che l’attaccante francese nei 200 minuti giocati tra le 7 presenze in Serie A ha segnato già 3 gol: una media di una rete ogni 66 minuti.

Aggiungendo anche i 3 assist il classe 2003 entra in una rete nerazzurra ogni 33 minuti giocati. Duecento minuti in cui Bonny ha dimostrato di volersi prendere il posto da titolare in questa Inter, nonostante la concorrenza non manchi visti i due posti da dividere con Lautaro Martinez, Pio Esposito e Thuram.

“Questa squadra era ciò che chiedevo”

Bonny non ha mai nascosto la sua felicità di essersi trasferito all’Inter nel corso della scorsa estate. Subito dopo la firma il centravanti francese postò una sua foto da bambino in maglia nerazzurra: “Era destino… Quella era la prima maglia da calcio comprata da mamma a sei anni“.

La rete che ha deciso la gara contro la Roma porta momentaneamente l’Inter al primo posto in classifica, aspettando il risultato del Milan contro la Fiorentina e che continua a far vivere a Bonny il sogno di cui aveva parlato nel mese di agosto: “Questa squadra era ciò che chiedevo, qui voglio vivere il mio sogno da bambino“.