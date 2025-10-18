Roma, Gasperini: “Ci sono delle sconfitte che ti danno convinzione”

Le parole dell’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini dopo la partita contro l’Inter, persa 0-1 con gol di Bonny

La Roma perde il big match con l’Inter e si fa agganciare in classifica a 15 punti.

Gian Piero Gasperini, nel post partita, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport: “Forse non avevamo preso le misure e durante la Nazionale magari non riesci a fare bene questi movimenti, ce li siamo dimenticati un po’. Peccato, però questo è un episodio che ha determinato la partita, ma al di là degli episodi esco dispiaciuto per il risultato ma convinto che faremo bene“.

L’allenatore della Roma ha poi commentato il secondo tempo: “Nel secondo tempo e nel finale metti giocatori offensivi, non si può giocare così anche nel primo: giocavamo contro un’Inter forte, è normale che nel primo tempo possa esserci più difficoltà. Ci sono delle sconfitte che ti danno convinzione“.

Di seguito le sue dichiarazioni complete.

Roma, Gasperini: “Celik e Wesley hanno fatto un’ottima partita”

Gasperini ha aggiunto: “Celik e Wesley hanno fatto un’ottima partita, hanno avuto continuità e abbiamo avuto spinta che in altre partite abbiamo avuto meno“.

E ancora: “N’Dicka è un mancino che ha giocato a destra, preferivo fosse Hermoso a uscire alto, ci sono tanti destri che giocano a sinistra, ma non c’entra niente con l’episodio del gol“.

Roma, le parole di Gasperini

L’allenatore giallorosso è tornato anche sull’abbraccio con Chivu: “Ho avuto la fortuna di conoscerlo nei pochi giorni in cui sono rimasto all’Inter e purtroppo lui non riusciva a giocare per un problema, ma ho sempre apprezzato il giocatore e la persona“.

Ha concluso: “L’anno scorso ci siamo incontrati quando allenava il Parma, a me piace molto perché non era facile subentrare ai risultati di Inzaghi, ma lo sta facendo con idee che si vedono, perciò ha tanti meriti“.