Roma-Inter, le formazioni ufficiali
Roma e Inter si affrontano nella settima giornata di Serie A: le formazioni ufficiali delle due squadre
Prosegue il settimo turno di Serie A. Dopo i due 0-0 di Lecce-Sassuolo e di Pisa-Hellas Verona, nel tardo pomeriggio si sono affrontate anche Torino e Napoli.
Nella serata di oggi, sabato 18 ottobre, a partire dalle 20:45, allo Stadio Olimpico si disputerà la gara tra la Roma di Gasperini e l’Inter di Chivu.
Le due squadre sono attualmente separate solamente da 3 punti: i giallorossi si trovano a quota 15, mentre i nerazzurri hanno guadagnato 12 punti su 18 disponibili.
In attesa del fischio d’inizio del big-match, leggiamo insieme le formazioni ufficiali di Roma e Inter.
Le formazioni ufficiali di Roma-Inter
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, NDicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu.
Dove vedere Roma-Inter
La gara tra Roma e Inter, in programma sabato 18 ottobre alle ore 20:45, sarà visibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) e in streaming su DAZN.