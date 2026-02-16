Roma, infortunio Wesley: trauma contusivo compartimento mediale della caviglia sinistra

Wesley (IMAGO)

Ecco l’esito degli esami ai quali si è sottoposto l’esterno della Roma dopo l’infortunio nel match contro il Napoli

Arrivano rassicurazioni sulle condizioni di Wesley. Il giocatore giallorosso ha evidenziato un trauma contusivo compartimento mediale della caviglia sinistra.

Il giocatore brasiliano era uscito dal campo zoppicando dopo il contatto con Rrahmani che ha portato al calcio di rigore nel match tra Napoli e Roma di ieri, domenica 15 febbraio.

Le sue condizioni al momento della sostituzione avevano preoccupato lo staff giallorosso. Wesley, arrivato in estate dal Flamengo, ha collezionato 30 presenze in tutte le competizioni segando 3 gol e servendo 2 assist.

Ancora da chiarire quali saranno i tempi di recupero e quando potrà tornare a disposizione di Gian Piero Gasperini.