Roma, infortunio per Soulè: costretto al cambio

Finisce dopo 56 minuti la gara di Matias Soulè: l’esterno offensivo giallorosso è stato sostituito per infortunio

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini: dopo 56 minuti contro il Genoa la Roma ha perso per infortunio Matias Soulè.

Dopo un contropiede l’argentino si è seduto in area di rigore toccandosi la coscia destra ed è stato sostituito da El Shaarawy.

Proprio Soulè è stato nel primo tempo l’autore della rete che ha sbloccato il match contro i rossoblù. I giallorossi, poi, hanno allungato con Koné e Ferguson.