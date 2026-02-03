Roma, intervento chirurgico al naso per Mancini
Il difensore Gianluca Mancini, in seguito alla frattura delle ossa nasali riportata nel corso della gara di lunedì 2 febbraio contro l’Udinese, è stato sottoposto nella giornata odierna a intervento chirurgico di riduzione della frattura.
Il giocatore verrà dimesso nelle prossime ore e potrà riprendere l’attività agonistica indossando una mascherina protettiva.
Resta da capire se Mancini sarà a completa disposizione di Gian Piero Gasperini già dalla 24esima giornata di campionato, quando la Roma ospiterà allo Stadio Olimpico il Cagliari.