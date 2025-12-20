Roma, infortunio per Bailey: problemi al flessore e cambio 20 minuti dopo l’ingresso
Brutte notizie per la Roma: si ferma Bailey soltanto 20 minuti dopo l’ingresso in campo. Problemi al flessore per il giamaicano
Infortunio per Leon Bailey. L’esterno della Roma, entrato al 53′, è costretto al cambio circa 20 minuti dopo a causa di un problema al flessore accusato dopo un’accelerazione. Al suo posto è entrato El Shaarawy.
Pochi minuti dopo la sostituzione obbligata dell’ex Bayer Leverkusen, è arrivato il gol di Baldanzi a riaprire la partita. La Roma di Gasperini insegue dopo i gol di Conceiçao e Openda, ma dovrà farlo senza Bailey.