Roma, il messaggio di fine stagione dei Friedkin: “Gasperini guiderà il club verso un futuro vincente”

Il messaggio di Dan e Ryan Friedkin ai tifosi della Roma sulla stagione e sul futuro

I Friedkin hanno rilasciato un messaggio a tutti i tifosi della Roma riguardante la stagione passata e il futuro che aspetta alla società.

Nel messaggio, i proprietari del club passano dai ringraziamenti a Claudio Ranieri per il lavoro svolto all’augurio per Gian Piero Gasperini alla sua nuova esperienza in giallorosso.

Prima di tutto, però, hanno tenuto a ringraziare i propri tifosi: “A nome della famiglia Friedkin, vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine a voi, i tifosi, il cui cuore pulsante è l’anima stessa della Roma. La vostra lealtà, passione e amore per i colori giallorossi hanno reso quest’anno indimenticabile… e la sua conclusione, un motivo d’orgoglio.”

Poi i ringraziamenti a Claudio Ranieri: “La nomina di Claudio Ranieri non è stata solo una risposta al momento, ma ha riflesso la nostra convinzione nella stabilità, nell’identità e nel legame con la nostra storia. Siamo sinceramente grati a Claudio per aver risposto alla chiamata con tanta integrità e professionalità, e per una seconda parte di stagione di cui i tifosi della Roma, ovunque si trovassero, possono essere fieri.”

Il messaggio dei Friedkin per la Roma

Il messaggio continua con un augurio al nuovo allenatore: “Il percorso della Roma prosegue con la nomina di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore. Un tecnico di grande esperienza, personalità e visione. La sua filosofia calcistica, la profonda cultura del lavoro e la capacità di valorizzare il talento si allineano perfettamente con l’identità e le ambizioni dell’AS Roma. Crediamo che sia il Mister giusto per questo momento e il leader giusto per ciò che verrà.”

Per concludere, la società ribadisce il proprio impegno all’interno del club della Capitale: “L’impegno della nostra famiglia nei confronti della Roma non è mai stato così forte. È un impegno verso l’eccellenza, l’organizzazione e un’identità chiara. Ma soprattutto, è un impegno verso il futuro di questo Club, un futuro che comprende un nuovo stadio: una casa degna dei nostri tifosi, un’eredità per le prossime generazioni, e un dono del Club a questa Città Eterna. Un nuovo Colosseo maestoso, che promettiamo di realizzare.”