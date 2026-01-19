Hermoso out: la Roma valuta di tornare su Dragusin

Brutte notizie per la Roma: Mario Hermoso ha riportato una lesione di secondo grado all’ileopsoas, ora il club giallorosso valuta se tornare a insistere su Dragusin

Brutte notizie per la Roma e Mario Hermoso. Il difensore spagnolo ha riportato una lesione di secondo grado all’ileopsoas, e – secondo quanto riportato da Sky Sport – dovrà rimanere fuori per circa un mese.

Hermoso era stato costretto al cambio durante la gara con il Torino, e gli esami hanno confermato quanto si temeva.

Adesso la Roma valuterà se tornare a insistere su Radu Dragusin per rinforzare la linea difensiva.

Il club giallorosso, come vi avevamo raccontato, aveva già presentato una prima offerta per il giocatore del Tottenham nei giorni scorsi, perciò adesso sta studiando la situazione per decidere la prossima mossa.