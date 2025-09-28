L’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini è intervenuto nel post partita della sfida tra i giallorossi e il Verona

Dodici punti in 5 partite, inizio di stagione più che convincente e vittoria sotto gli occhi di Mel Gibson. La Roma di Gian Piero Gasperini vola in campionato. Dopo il successo per 1-0 nel derby contro la Lazio i giallorossi hanno vinto contro l’Hellas Verona.

Nel 2-0 odierno della Roma c’è anche la firma di Artem Dovbyk. Per l’ucraino, più volte dato per partente in estate, si tratta del primo gol stagionale con la maglia della Roma.

La rete del raddoppio è stata segnata da Soulé, con l’argentino uscito pochi minuti dopo per un fastidio accusato mentre calciava la palla del 2-0.

Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match tra la sua Roma e l’Hellas Verona. Ecco le parole dell’allenatore giallorosso.

Roma, Gasperini: “Abbiamo sofferto più del dovuto”

Gian Piero Gasperini ha esordito dicendo: “Non sono arrabbiato ma mi rendo conto della difficoltà di diversi giocatori, è la prima volta che abbiamo fatto 3 partite in una settimana e un po’ di scorie sono rimaste. Dovremo valutare anche questo nelle prossime settimane“.

L’allenatore ha proseguito dicendo: “Abbiamo avuto difficoltà oggi che fino a ora non avevamo mai avuto. Quando venivano su riuscivano a palleggiare con più facilità del solito. Abbiamo sofferto un po’ più del dovuto. Indubbiamente fanno piacere questi risultati. È un momento in cui vanno fatte valutazioni di partita in partita, il campionato è lungo. Dobbiamo inserire e recuperare più giocatori possibili come fatto con Pellegrini e Dovbyk“.

“Svilar è una garanzia, Mel Gibson ci ha portato fortuna”

Gasperini ha parlato dei singoli: “Svilar? Se i numeri della Roma sono questi in fase difensiva molto è merito di Mile che spesso è protagonista. È una garanzia anche sulla gestione del gioco e sulle uscite come quella su Orban. Indubbiamente abbiamo un grande portiere“.

L’allenatore giallorosso ha concluso con una considerazione e una battuta: “Aspettiamo di recuperare anche qualche infortunato, oggi ha esordito anche Ziolkowski. Mel Gibson? Per la mia generazione è un idolo. Lo inviteremo spesso, ha portato fortuna“.