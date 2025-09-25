Golic: “Spero di tornare alla Roma un giorno. Il più difficile da marcare? Dybala”

Lovro Golic, ex difensore della Roma, si racconta in un’intervista ai microfoni di gianlucadimarzio.com.

Lovro Golic, difensore sloveno classe 2006, ha già un percorso sorprendente alle spalle: dall’esordio nel Domžale alla Roma, dove si è allenato con grandi nomi come Dybala e Pellegrini, fino alla nuova sfida in Belgio con il KV Mechelen.

Nella sua intervista a gianlucadimarzio.com, Golič ripercorre i primi passi della sua carriera, racconta cosa significa confrontarsi con campioni internazionali e svela i suoi obiettivi.

Dal sogno di tornare un giorno in Serie A fino all’ambizione di vincere il Mondiale con la Slovenia.

Golic ha raccontato gli inizi della sua carriera: “Ho iniziato la mia carriera nella squadra della mia città poi sono andato al Domzale dove ho debuttato in prima squadra nel campionato sloveno. Li scelsi perché puntano e lavorano molto bene con i giovani“.

Le parole di Golic

Il difensore ha proseguito parlando così del passaggio alla Roma: “La Roma mi prese tre anni fa, credo di aver fatto bene lì. Mi sono allenato con la prima squadra e ora sono qui. Sono fiero di essere un giocatore del Mechelen e sono pronto per questa nuova sfida”.

“Per un giocatore giovanissimo come è dura giocare in un grandissimo campionato come la Serie A. Se faccio bene qui forse potrei tornare in un un campionato come quello italiano. Spero che potrò tornare proprio alla Roma. Non si sa mai, vediamo”.



Golic si è potuto allenare con giocatori come Dybala, Pellegrini, Dovbyk e tanti altri: “È sempre bello potersi allenare con giocatori come loro perché impari tanto. Sono forti tecnicamente e aggressivi calcisticamente parlando. Ma in Italia i giocatori li vogliono così: aggressivi. Per me la Roma e l’Italia furono la miglior cosa che potesse accadere. Ho imparato tanto da ognuno di loro.”

Invece, su Mancini: “È vero, in campo è cattivo ma fuori è una bellissima persona: l’opposto di quello che vedete in campo. È un tipo molto tranquillo e alla mano. È stato bello potergli parlare”.



“Ranieri a Roma è un mito”: le parole di Golic

Più difficile Dybala o Dovbyk da marcare? Golic ha delle idee chiare: “Dybala per me è stato più difficile da marcare. È piccolino, forte tecnicamente e rapidissimo. Mentre Dovbyk è una montagna. Siccome sono forte, contro di lui me la gioco alla pari. Preferisco affrontare calciatore alti e forti piuttosto che quelli bassi e veloci”.

Su Claudio Ranieri: “A Roma è un mito. Avete visto tutti quello che ha fatto riportando il club dalle posizioni basse in classifica al top. La Roma ha un posto speciale nel mio cuore. Sono contento che abbiano iniziato bene e spero che possano finire così e vincere il campionato quest’anno”.

Infine, parlando dei sogni personali, ha menzionato i giallorossi ma non solo: “Tornare alla Roma o in un campionato top un giorno, giocare e vincere il mondiale con la Slovenia. Ma più che un sogno è un obiettivo”.