Roma, annullato il gol di Soulè dopo revisione al VAR: cosa è successo
Annullato il gol di Matias Soulè: sul tiro dell’argentino Celik, in posizione di fuorigioco, è davanti a Suzuki
Episodio importante in Roma-Parma intorno al 40′ minuto del primo tempo. La Roma trova il vantaggio con un tiro da dentro l’area di rigore di Matias Soulè.
Il VAR, però, richiama Crezzini per una sospetta posizione di fuorigioco di Zeki Celik. Il calciatore turco è davanti a Suzuki quando Soulè calcia in porta.
Il direttore di gara decide di annullare il gol e spiega così la sua decisione: “A seguito di revisione, il numero 19 della Roma al momento del tiro si trova in fuorigioco. La decisione finale è revoca del gol, fuorigioco“.
Il primo tempo è poi finito sullo 0-0.