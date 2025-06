Roma, ufficiale la separazione con Florent Ghisolfi

Ufficiale la separazione tra la Roma e il direttore sportivo Florent Ghisolfi

Termina oggi, mercoledì 18 giugno, il rapporto tra la Roma e il direttore sportivo francese Ghisolfi. Il dirigente era arrivato in Italia a inizio estate 2024 dopo l’esperienza al Nizza, ma dopo un anno ecco la separazione con il club giallorosso.

Il club l’ha annunciato con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito: “L’AS Roma e il Direttore Tecnico Florent Ghisolfi hanno deciso di comune accordo di interrompere il loro rapporto“.

Prosegue: “Nel corso dell’ultimo anno, Florent ha dimostrato professionalità e dedizione in una fase cruciale per il Club. Lo ringraziamo per il contributo dato e gli auguriamo il meglio per la sua prossima sfida professionale. Grazie, Flo!“.

Ora, dunque, manca sempre meno all’ufficialità di Massara come nuovo direttore sportivo giallorosso. Come raccontato nelle scorse ore, attese le firme a breve e poi l’annuncio.