Le parole del direttore sportivo della Roma Florent Ghisolfi a pochi attimi dal fischio d’inizio del match con il Torino. Valido per la 38esima e ultima giornata di Serie A

La Roma di Claudio Ranieri insegue un obiettivo molto importante questa sera contro il Torino: la Champions League.

Una vittoria contro la formazione granata e un eventuale passo falso della Juventus contro il Venezia permetterebbe infatti a Ranieri e ai suoi di centrare il quarto posto in classifica. Un obiettivo non certo preventivabile a inizio stagione.

A saperlo bene è proprio Florent Ghisolfi, direttore sportivo dei giallorossi, che ne ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio.

Il francese, ha poi anche parlato del futuro della panchina della Roma.

Roma, le parole di Ghisolfi prima del Torino

Florent Ghisolfi ha iniziato così la sua intervista: “Faremo un annuncio quando saremo pronti. Stasera è molto più importante la nostra partita. Dobbiamo stare concentrati sulla partita“.

Infine, ha poi concluso: “L’allenatore? Vogliamo scegliere il migliore possibile per la squadra, per il club, ma stasera dobbiamo stare concentrati sulla partita. Allenatore spagnolo come Xabi Alonso? Ci sono tanti nomi… (ride ndr)”.