Florent Ghisolfi, ds Roma (Imago)

Le parole del direttore sportivo giallorosso a pochi minuti dalla sfida contro il Milan

A due giornate dal termine del campionato, la Roma affronta oggi il Milan in una sfida importantissima in ottica Champions League.

I giallorossi, dopo la sconfitta contro l’Atalanta, non hanno più il destino nelle proprie mani ma con due successi avrebbero comunque grandi chances di poter ambire al 4° posto.

Ecco perché non possono permettersi di sbagliare oggi, in una sfida storica per Claudio Ranieri.

A pochi minuti dal calcio d’inizio Florent Ghisolfi, direttore sportivo dei capitolini, ha parlato ai microfoni di DAZN.

Roma, le parole di Ghisolfi

Prima di tutto, Ghisolfi ha dichiarato: “Ranieri è un grande allenatore e un grande uomo, gli auguro di fare una grande partita. Lui sarà un consigliere sportivo e avremo tempo di parlare della nostra situazione“.

Poi, sull’allenatore: “Stasera abbiamo altre cose a cui pensare. Vogliamo rimanere concentrati sulla partita“.

Florent Ghisolfi, direttore sportivo Roma

Sul futuro di Saelemaekers: “Saelemaekers vogliamo tenerlo, è stato un giocatore importante dentro e fuori”.