Le dichiarazioni del direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, prima dell’inizio del match contro la Juventus di Tudor.

La domenica della 31esima giornata di Serie A si chiude con la sfida delle 20:45 allo Stadio Olimpico tra la Roma di Ranieri e la Juventus di Tudor.

Un match delicato per guadagnare punti importanti in ottica qualificazione alla prossima UEFA Champions League.

Prima del fischio di inizio del match Florent Ghisolfi è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Di seguito, le parole del direttore sportivo della Roma.

Roma, le parole di Ghisolfi

Ghisolfi ha iniziato parlando della partita: “E’ una partita molto importante per la classifica e per la nostra gente, Juve Roma è sempre speciale. I nostri tifosi hanno sofferto ma non ci hanno mai abbandonato anche nelle difficoltà, oggi giochiamo per loro”

Infine ha concluso parlando di Ranieri e della scelta del nuovo allenatore: “Crediamo sempre che sarà una buona scelta, Claudio ha un’intelligenza diversa e il suo rapporto con il club è profondo, sarebbe perfetto trovare un altro con le stesse sue caratteristiche. Lui è unico, sta facendo cose straordinarie. Dobbiamo rispettare la sua storia, se ha fatto la scelta di smettere c’è un motivo”.