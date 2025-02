Roma, Ghisolfi: “Abbiamo attraversato la tempesta. Lavoriamo per i rinnovi di Svilar e Pisilli”

Le parole del direttore sportivo della Roma Florent Ghisolfi ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Parma.

La Roma si prepara a sfidare il Parma in Serie A e in vista della partita il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Il dirigente ha parlato del momento della squadra. “Chiaro che non abbiamo fatto tutto bene. Quando sono arrivato in estate c’era un contesto difficile. Abbiamo attraversato la tempesta senza mollare. Oggi abbiamo una buona organizzazione, siamo allineati con la proprietà.

E parla anche di Ranieri e non solo. “Siamo allineati con lui. Lui non è qui per i soldi o il suo ego. Lui è qui per la Roma e sta facendo bene.

“Mercato? Siamo d’accordo sui giocatori da prendere. Non chiediamo tempo, siamo la Roma e dobbiamo vincere sempre. Ma dobbiamo lavorare per essere forti un domani. La proprietà ha un progetto ambizioso”.

Roma, le parole di Ghisolfi

Il dirigente parla anche dei rinnovi di due calciatori. “Pisilli e Svilar? Sono il futuro della Roma. Stiamo lavorando anche sulla Primavera. Ma voglio anche dire che se un giocatore non vuole restare non lo vieteremo a nessuno. Perché la Roma si merita. Con Svilar stiamo lavorando sul contratto. Pisilli sta dando tutto, il rinnovo arriverà presto”.

Ghisolfi conclude così. “L’arbitraggio contro il Porto? Faccio i complimenti alla squadra e allo staff per la prestazione offerta in queste condizioni. Questo però è il passato, pensiamo alla sfida dell’Olimpico con un buon arbitro e i nostri tifosi”.

--> --> -->-->