Roma, intesa finale vicina col Verona per Daniele Ghilardi: le cifre

Roma, intesa vicina per Daniele Ghilardi del Verona

La Roma si prepara a chiudere un altro colpo di questo calciomercato estivo.

È infatti vicina l’intesa finale col Verona per il difensore classe 2003 Daniele Ghilardi. Le parti sono sempre più vicine per il raggiungimento dell’accordo.

Come vi abbiamo raccontato sin dall’inizio la Roma ha voluto fortemente Ghilardi superando anche l’offerta che il Betis aveva presentato per il classe 2003. Adesso l’operazione sta andando a buon fine, con la trattativa che, come detto, è in fase di chiusura. La cifra che porterà il difensore a vestire la maglia giallorossa è di circa 11 milioni di euro (10 milioni di parte fissa più 1 di bonus).

Attualmente il giocatore si trova in ritiro con il Verona presso il centro d’allenamento a Folgaria, dove i gialloblù stanno tenendo la preparazione pre-stagionale.