Daniele Ghilardi, nuovo acquisto della Roma, si è presentato in una breve intervista ai microfoni ufficiali del club giallorosso

Dopo essere stato ufficializzato nella giornata di sabato 2 agosto come nuovo giocatore della Roma, Daniele Ghilardi si è presentato ai microfoni del club.

Il giocatore, arrivato dall’Hellas Verona, ha parlato della trattativa che l’ha portato a vestire i colori giallorossi e delle sue ambizioni.

“Che effetto fanno questi colori? È un qualcosa di bellissimo, è una maglia storica, importante e farò di tutto per onorarla. Ho una responsabilità molto grande, questa è una società con dei tifosi che pretendono giustamente tanto“, ha detto il difensore.

Che ha poi aggiunto: “Il trasferimento? Negli ultimi giorni c’è stata un po’ di attesa, l’ho vissuta con ansia ma non vedo l’ora di scendere in campo. Per me è una grande opportunità. Ringrazio tutte le persone che mi hanno voluto e che hanno lavorato per farmi arrivare qui“.

Roma, l’intervista di Ghilardi

Sulle pressioni e i suoi compagni, il neo giallorosso ha detto: “Giocare in Serie A per altri obiettivi? Cambia nelle pressioni e nelle ambizioni di squadra. A Verona si lottava per la salvezza, qui per vincere. Le mie caratteristiche? Mi trovo bene sia in una difesa a 3 che 4, a destra e a sinistra. In cosa posso migliorare? In tutto, nel gioco aereo anche e lo farò certamente. Compagni di reparto con Ndicka e Mancini? Cercherò di imparare tutto, non vedo l’ora di allenarmi con loro. Qui conosco Baldanzi e Pisilli per l’esperienza in Nazionale giovanile e Darboe alla Samp“.

Per concludere sulla città: “Roma? Ci sono stato in vacanza a Natale qualche anno fa. Mi piace tanto, non devo presentarla io. Cercherò di viverla al meglio. L’Olimpico? La tifoseria è incredibile, anche se ci ho giocato contro mi gasavano. Se sto imparando il romano? Ti dico Daje Roma!“.