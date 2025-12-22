Roma: chieste informazioni per Frendrup, il Genoa insiste per Pisilli

Roma e Genoa si affronteranno da avversarie nella prossima giornata di campionato, ma il filo diretto tra i due club è attivo anche sul mercato. Il Genoa continua a insistere per Niccolò Pisilli, centrocampista classe 2004 della Roma, con il giocatore che spinge per trovare maggiore continuità e valuta seriamente l’ipotesi di un trasferimento.

Dal canto suo, la Roma ha chiesto informazioni su Morten Frendrup, ma l’operazione appare complicata soprattutto a gennaio.

Il centrocampista danese si è confermato ancora una volta tra i migliori dei rossoblù in questa prima parte di stagione. Titolare inamovibile in mezzo al campo, prima con Vieira, ora con De Rossi, Frendrup ha saltato solamente una partita quest’anno, per un lieve problema al polpaccio, confermando il suo peso all’interno della squadra e la difficoltà nell’immaginare una sua partenza a breve termine.